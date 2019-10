Palmeiras empata com Athletico-PR e vê Flamengo se distanciar

publicidade

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste domingo, na Arena da Baixada e viu o Flamengo abrir dez pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paulista oscila e encontra dificuldade especialmente quando atua fora de casa, a equipe carioca acumula 13 vitórias nos últimos 14 jogos da competição.

Faltam 11 rodadas para o término do torneio e o Flamengo tem 64 pontos contra 54 do Palmeiras, uma diferença difícil de tirar, ainda mais se for levado em conta o futebol apresentado pelas duas equipes nos jogos recentes. Foi a terceira partida seguida longe de seus domínios que o Palmeiras não vence - antes empatou com o Internacional (1 a 1) e perdeu para o Santos (2 a 0).

Mano optou pela entrada de Zé Rafael na armação das jogadas e Deyverson de centroavante. Sem contar com Marcos Rocha e Mayke, colocou também Jean na lateral direita. E foi por ali que o Athletico criou suas principais jogadas na etapa inicial. O time anfitrião começou pressionando e abriu o placar aos seis. Adriano cruzou da esquerda e Marcelo Cirino apareceu na segunda trave para marcar.

No Maracanã, o Flamengo vencia o Fluminense e pressionava ainda mais o Palmeiras. O Athletico recuou um pouco e os visitantes passaram a ter mais posse de bola. O empate veio aos 40. Deyverson se antecipou a Thiago Heleno e desviou para as redes. O centroavante encerrou jejum de quatro meses sem marcar. O último gol foi em 3 de junho, na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí.

O problema é que o Palmeiras demonstrava a mesma dificuldade dos outros jogos, com o meio de campo lento e pouco criativo. Zé Rafael não conseguiu dar velocidade para o setor e foi substituído por Lucas Lima no segundo tempo. No Rio, o Flamengo ampliou e garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. Restava ao time paulista ir com tudo para cima do adversário para tentar manter a distância em oito pontos.

Mas o Athletico, talvez pela tranquilidade de não ter nada a perder, era superior. Campeã da Copa do Brasil e garantida na Libertadores de 2020, a equipe paranaense chegava com facilidade ao ataque. O Palmeiras se resumia a buscar a vitória em contra-ataques. Mas não encaixou nenhuma jogada de velocidade e terminou a partida com o empate e ainda mais longe do título.

No próximo domingo, novamente como visitante, o Palmeiras tentará voltar a vencer contra o Avaí, na Ressacada. Já o Athletico-PR, nono colocado e com 39 pontos, vai receber o Goiás, na Arena da Baixada, no mesmo dia.