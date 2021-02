Palmeiras perde para o Tigres e dá adeus ao sonho do Mundial

publicidade

O Palmeiras perdeu de 1 a 0 para o Tigres, do México, e deu adeus ao sonho da conquista do Mundial de Clubes. Gignac, artilheiro francês, fez o gol solitário da partida após pênalti cometido pelo zagueiro Luan.

O primeiro tempo teve fases. O Tigres dominou as ações do jogo no começo, viu o Palmeiras equilibrar ao longo da etapa inicial, mas voltou a ter as melhores chances da partida e só não abriu o placar porque Weverton fez ótimas defesas.

O gol dos mexicanos saiu no início do segundo tempo. Aos 50 minutos, González se infiltrou na defesa do Palmeiras e foi puxado por Luan dentro da área. Na cobrança de pênalti, Gignac, artilheiro do Mundial, fez o primeiro gol.

Com a derrota, o Palmeiras se junta ao seleto grupo de brasileiros que caíram na semifinal do Mundial de Clubes. De nove participações no torneio, as equipes do Brasil só não avançaram duas vezes: em 2010, quando o Inter perdeu para o Mazembe, e em 2013, quando o Atlético-MG foi batido por 3 a 1 pelo Raja Casablanca. Já o Tigres se torna a primeira equipe mexicana a disputar uma final de Mundial de Clubes.

O Tigres entra em campo na quinta-feira, às 15h, e decide a final do Mundial de Clubes com Bayern ou Al Ahly, que disputam a semifinal do torneio na segunda-feira (8), às 15h.

Já o Palmeiras também espera o resultado de Bayern e Al Ahly para saber quem enfrenta na disputa do terceiro lugar. O jogo será na quinta-feira, às 11h.

