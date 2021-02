Palmeiras preserva titulares e perde para o Coritiba pelo Brasileirão

publicidade

Técnico em geral não gosta da classificação, mas o Palmeiras começou o jogo no Couto Pereira com um time praticamente reserva. Os jogadores não fizeram um grande papel nesta quarta-feira e perderam por 1 a 0 para o já rebaixado Coritiba, em partida atrasada da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o Coritiba na 19ª colocação, com 31 pontos. Já o Palmeiras — de olho no clássico contra o São Paulo (19/2) e nos jogos finais da Copa do Brasil contra o Grêmio (28/2 e 7/3) — é o sexto colocado, com 56 pontos.

Sem mais chances de permanecer na Série A, o Coritiba fez uma partida quase protocolar. Do outro lado, o Palmeiras não foi muito diferente já que preferiu poupar Weverton, Gustavo Gómez e Zé Rafael de olho na desgastante sequência de jogos, além de sofrer com os desfalques de Jaílson, Wesley, Gabriel Veron e Emerson Santos.

A novidade do Palmeiras foi a estreia do goleiro Vinicius Silvestre na temporada. No primeiro tempo, Ricardo Oliveira e Neílton ainda deram algum trabalho ao jovem, mas faltou maior ação do ataque do Coxa, que chegou apenas nas bolas paradas. A equipe do técnico Gustavo Morínigo, que ao longo do campeonato já demonstrou muita dificuldade, sofreu demais na criação das jogadas.

Pelo lado do Verdão, a partida começou a mudar, para pior, quando Gabriel Menino sentiu uma entorse no tornozelo e precisou ser substituído. Dois minutos depois, aos 17 minutos da etapa final, o zagueiro Kuscevic foi expulso após enrosco com Osman. Daí em diante, Abel Braga não pôde cobrar muito mais da equipe. O golpe final foi aos 42 minutos. Jonathan chutou de esquerda, de primeira, na entrada da área, e fez o golaço que decretou a derrota do Verdão.

