Palou arrisca na tática, vence em Portland e retoma liderança da Fórmula Indy

Numa corrida acidentada e com sorte nas bandeiras amarelas, o espanhol Álex Palou conquistou a vitória da etapa de Portland da Fórmula Indy e voltou à liderança do campeonato. Único brasileiro na prova, Hélio Castroneves foi atingido na primeira curva pelo estreante Callum Illot, perdeu várias voltas e chegou na 23ª posição.

O piloto da Espanha chegou aos 477 pontos, 15 a mais que o azarado mexicano Pato O'Ward. Josef Josef Newgarden com 443 pontos também está na perseguição, assim como o multicampeão Scott Dixon. Faltam apenas duas etapas para o fim da temporada da Indy. As próximas corridas serão disputadas nos dias 19 e 26 deste mês, em Laguna Seca e Long Beach, respectivamente, nos EUA.

A corrida deste domingo começou com Palou na primeira posição. Ele se engalfinhou com Dixon na primeira curva, contudo, e causou uma série de acidentes posteriores de forma indireta. Por conta disso, foi enviado ao fim do pelotão. A partir daí, ele arriscou tudo numa tática alternativa, que dependia da bandeira amarela na hora certa. Parecia que O'Ward teria boas chances de disparar na liderança. Mas o safety car veio e entregou a corrida de volta a Palou.

Como antecipou suas paradas e recebeu elas de volta com a bandeira amarela, o espanho logo surgiu na dianteira, seguid do norte-americano Alexander Rossi. O piloto da Andretti tentou um ataque final, mas pisou na grama, quase perdeu o controle e se resignou à segunda colocação.

O'Ward, que liderou boa parte da prova, passou a enfrentar dificuldades com falta de velocidade nas retas. Tanto que logo foi superado por vários adversários e teve que tomar uma postura defensiva. Acabou apenas no 14º lugar. Dixon, que também soube aproveitar os incidentes da prova, completou o pódio ao terminar em terceiro lugar.