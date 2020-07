Pandemia tira GP do Brasil do calendário da Fórmula 1 2020

publicidade

A Fórmula 1 confirmou na manhã desta sexta-feira (24) que não acontecerá o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, devido à pandemina do novo coronavírus. Além da prova brasileira, estão fora do calendário México, Estados Unidos e Canadá.

Desde 1973, o Brasil está presente no calendário de forma ininterrupta. Será a primeira em quase 50 anos que não acontecerá.