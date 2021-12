Pelé deixa hospital após duas semanas

publicidade

Pelé recebeu alta médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira, após duas semanas internado para um tratamento com quimioterapia, informou o centro médico.

Edson Arantes do Nascimento, de 81 anos , está "estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano", divulgou o hospital Albert Einstein. "O Rei do Futebol" relatou no dia 9 de dezembro que foi internado para fazer "a última sessão de quimioterapia" de 2021.

O ex-jogador de futebol e sua família afirmaram que o período de internação seria apenas de "alguns dias", mas desde então se passaram duas semanas com poucas informações sobre o estado de saúde de Pelé.

O eterno camisa 10 ficou internado por um mês entre agosto e setembro naquele mesmo local, onde foi submetido a uma cirurgia para remover um tumor no cólon, detectado durante exames médicos de rotina.

Ao receber alta naquele momento, os médicos disseram que o ex-atacante continuaria com as sessões de quimioterapia, tratamento geralmente aplicado em pacientes com câncer, embora nem Pelé nem os médicos tenham revelado o motivo do procedimento.