Pelé revela que passou por cirurgia para retirada de tumor

Pelé deu na tarde desta segunda-feira mais informações sobre o motivo da sua internação em um hospital em São Paulo. O Rei do Futebol revelou que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon direito.

O ex-jogador foi hospitalizado na última terça, no Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Segundo a assessoria havia divulgado na época, se tratavam de exames de rotina que haviam ficado atrasados por conta da pandemia do novo coronavírus.

Hoje, depois da informação de que continuava internado, Pelé foi às redes sociais dar mais informações do seu estado de saúde:

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, escreveu Pelé em suas redes sociais.

“Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”, completou.