Pelas redes sociais, Bahia alerta para arbitragem da partida contra o Fortaleza: "De olho no apito"

A arbitragem voltou a ser tema para a última rodada do Brasileirão, pelo menos para o Bahia. Em suas redes sociais, o clube divulgou um card com a equipe de arbitragem do confronto desta quinta-feira, diante do Fortaleza, às 21h30min, na Arena Castelão. Com a legenda "De olho no apito", a imagem apresenta o nome de Flavio Rodrigues de Souza e um texto afirmando que esse é o terceiro jogo do Bahia comandado pelo árbitro, que pertence ao quadro da Fifa.

No mesmo card, o clube faz referência às partidas em que Rodrigues de Souza esteve em campo – ambas derrotas do Esquadrão de Aço para o Atlético-MG, na 32º rodada, e para o Sport, na 33ª. Porém, nenhuma das duas partidadas tiveram lançes polêmicos envolvendo a arbitragem. Atualmente, o Bahia é a 16ª colocada, com 43 pontos – mesma pontuação do Juventude, equipe que abre o Z4.

A questão da arbitragem acompanha o Bahia ao longo do Brasileirão. Na 31º rodada, o clube esteve envolvido em uma polêmica com o Flamengo. Na ocasião, o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo errou ao marcar pênalti que originou o primeiro gol do Rubro-Nego na vitória por 3 a 0. Após a partida, o presidente do clube baiano, Guilherme Bellintani, escreveu em seu Twitter:. "O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir.".

A partida culminou com a demissão do então presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Leonardo Gaciba. Atualmente, Ednaldo Rodrigues segue como interino até o final do Brasileirão. Além do Bahia, diversos clubes não pouparam críticas à arbitragem ao longo da competição, entre eles Inter e Grêmio.