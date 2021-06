Peru surpreende o Equador e vence por 2 a 1 fora de casa pelas Eliminatórias

publicidade

O Peru reagiu e conquistou nesta terça-feira sua primeira vitória nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022 ao vencer o Equador por 2 a 1 em Quito. O meia Christian Cueva abriu o placar para a seleção peruana no estádio Rodrigo Paz já no segundo tempo e o lateral-direito Luis Advíncula aumentou aos 88 minutos.

Os equatorianos diminuíram por meio do jovem Gonzalo Plata já nos acréscimos (90+2) mas era tarde demais. Os peruanos entraram em campo como lanternas e precisando desesperadamente de uma vitória após a derrota contra a Colômbia por 3 a 0 em Lima, enquanto o Equador, embora tenha perdido por 2 a 0 em sua visita ao Brasil, mostrou um bom desempenho na defesa. Mas isso não se repetiu nesta terça-feira.

Um passe longo e a assistência de Gianluca Lapadula habilitaram Cueva, que marcou o primeiro gol peruano com apenas um toque. Perto do fim, a pressão sobre o Equador ficou mais intensa e um passe de Yoshimar Yotún deixou Advíncula livre para fazer 2 a 0.

Silver apareceu, após uma assistência de Michael Estrada, e diminuiu para a seleção 'tricolor'. O Equador ficou com nove pontos e sua terceira posição está ameaçada. O Peru tem agora quatro.

Os peruanos, comandados pelo técnico argentino Ricardo Gareca, empataram na estreia das eliminatórias com o Paraguai e vinham de quatro derrotas consecutivas. O Peru tenta repetir o sucesso do último torneio classificatório, quando conseguiu uma vaga na Copa da Rússia de 2018 após 36 anos de ausência.

