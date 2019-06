Peru tem dois gols anulados pelo VAR e fica no 0 a 0 com a Venezuela

publicidade

Peru e Venezuela fizeram uma estreia tímida na Copa América. No primeiro jogo em Porto Alegre pela competição, os dois times não saíram de um empate em 0 a 0 neste sábado, na Arena, em jogo válido pelo Grupo A, o mesmo do Brasil. Paolo Guerrero, a grande atração do dia, passou em branco.

Quem esperava um jogo morno e fraco tecnicamente na Arena, se enganou. As duas seleções fizeram uma partida de razoável para boa. O começo foi um pouco tenso, ambas as equipes se estudavam e quase não arriscavam. Mas a cautela durou pouco tempo. Logo aos 5 minutos, Mago foi advertido com o cartão amarelo por falta dura em Guerrero no lado direito de ataque. Na cobrança, Yotún levantou na área, o goleiro Fariñez saiu mal e Gonzáles aproveitou para marcar o gol. Só que a festa dos peruanos foi transformada em frustração.

O árbitro colombiano Wilmar Roldan foi até o vídeo revisar o lance e anulou o gol, assinalando um impedimento do ataque do Peru no lance. Aos 15 minutos, um ótimo contra-ataque peruano. Farfán lançou Cueva, o meia do Santos bateu cruzado, à esquerda do gol. A Venezuela apostava em um jogo mais cadenciado, com a bola no pé, troca de passes, enquanto o Peru era mais objetivo e buscava jogadas em velocidade.

E a estratégia venezuelana quase deu certo aos 21 minutos. Savarino fez uma bela inversão de jogo para Murillo, ele centrou na área e a bola sobrou para Rondón, que finalizou e viu o goleiro Gallese praticar uma grande defesa. A Venezuela estava bem postada em campo, com linhas bem agrupadas. E teve uma nova oportunidade em bola parada. Aos 25, Savarino cobrou falta e Gallese espalmou.

Paolo Guerrero era pouco acionado. O Peru mostrava dificuldades na criação e o centroavante pouco participava do jogo. Até que aos 31 minutos ele começou a aparecer. Primeiro fez uma parede e serviu Advíncula, o lateral finalizou com a perna esquerda e Fariñez defendeu em dois tempos. Aos 37, a primeira chance de gol do centroavante do Inter. Guerrero foi lançado na entrada da área, matou no peito já tirando o zagueiro do lance e fuzilou de perna direita, a bola passou perto do gol. Nos instantes finais, Guerrero voltou a assustar em uma cobrança de falta no canto, Fariñez salvou desviando a bola para escanteio.

Peru esbarra no ferrolho venezuelano

O Peru voltou para a segunda etapa sem o meia Cueva, um dos principais armadores do time. Edson Flores entrou em seu lugar. Com menos de um minuto, Rondón cobrou falta por baixo da barreira e a bola raspou a trave. O Peru respondeu com uma boa tabela entre Guerrero e Farfán, a zaga da Venezuela conseguiu afastar antes que o Farfán concluísse para o gol.

A melhor qualidade técnica da seleção peruana não conseguia se sobressair. Aos 11, Trauco recebeu na esquerda e cruzou para Guerrero, o zagueiro Villanueva se antecipou ao centroavante e evitou a conclusão. O jogo mudou de característica. A Venezuela, que antes tomava a iniciativa, passou a explorar os contra-ataques. O duelo era equilibrado. Aos 17 minutos, mais um gol anulado na Arena. Traucou foi à linha de fundo e cruzou, Farfán cabeceou para o fundo das redes. O assistente assinalou o impedimento e o VAR confirmou a irregularidade no lance.

Insatisfeito com a postura da sua equipe em campo, o técnico Ricardo Gareca tirou Yotún para a entrada de Andy Polo, na tentativa de deixar o Peru mais ofensivo. Aos 22 minutos, Rondón deu um passe primoroso para Murillo, o atacante invadiu a área livre de marcação e chutou fraco, sem problemas para Gallese. O técnico Dudamel também começou a promover mudanças na Venezuela. A primeira delas foi a saída de Savarino para a entrada de Machís.

O confronto perdeu intensidade. Aos 28, o venezuelano Mago, que já tinha cartão amarelo, voltou a fazer falta dura, dessa vez em Polo, e acabou sendo expulso de campo pelo árbitro Wilmar Roldan, deixando a Venezuela com um a menos. O Peru foi para cima. E logo após a expulsão, uma série de lances incríveis. Fariñez fez uma defesa inacreditável em finalização de Guerrero, na sequência uma bola na trave e outra intervenção de Fariñez. No final das contas, o árbitro marcou impedimento de Guerrero na jogada.

Com um a mais, o Peru passou a pressionar. Aos 35 minutos, Farfán tocou para Flores, que avançou e bateu cruzado, Fariñez salvou de novo. Em seguida, foi a vez de Farfán desperdiçar, cabeceando para fora. A Venezuela estava acuada no gramado. Dudamel fez uma última tentativa de melhorar o rendimento ao colocar o meia-atacante Soteldo, conhecido do público brasileiro por atuar no Santos. E ele quase marcou em cruzamento de Machís.

Gareca aumentou o poderio ofensivo com Carrillo. Mas a partida se encaminhou para o 0 a 0, o que causou uma certa decepção nos mais de 13 mil torcedores que foram à Arena.

Copa América 2019 - Grupo A

Venezuela

Fariñez; Rosales, Villanueva, Chancellor e Mago; Moreno (Hernández), Rincón, Herrera e Savarino (Machis); Ronón e Murillo (Soteldo). Técnico: Dudamel.

Peru

Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Yotún (Polo), Cueva (Flores) e Gonzáles (Carrillo); Farfán e Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

Cartões Amarelos: Mago (V); Tapia (P); Carrillo (P);

Cartão Vermelho: Mago (V);

Árbitro: Wilmar Roldán

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre