Porto Alegre será candidata a receber a final da Libertadores 2022

Porto Alegre irá se candidatar a ser sede da final da Libertadores 2022. Uma reunião nesta segunda-feira entre o prefeito Sebastião Melo e o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol para a região Sul, Francisco Noveletto, tratou do convite que será feito a Conmebol. A ideia é que o evento mais importante do futebol da América do Sul seja um dos diversos que serão feitos para comemorar os 250 anos de fundação da cidade.

“Tenho certeza que está costura dele nos trará boas notícias logo em seguida. Quem vai ganhar com isso é a cidade, pois o esporte é boa vida, é disciplina, é boa família, é inclusão social e também turismo, pois movimentará Porto Alegre”, revelou Melo.

O ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol comemorou a iniciativa e confirmou que outros eventos podem ocorrer no ano de comemoração de aniversário do município. “Vou ser o embaixador de Porto Alegre, cidade que me deu tudo. Farei uma visita a Conmebol para trazer a final da Libertadores. Como é a cidade capital do Mercosul, acho que temos grandes possibilidades de trazer o evento. Além deste, teremos muitos outros como o futebol feminino e a seleção olímpica. Ficarei atento junto à CBF para trazer eventos para Porto Alegre”, disse Chico Novelletto.

Sebastião Melo garantiu que a cidade estará preparada para as comemorações, inclusive, com novos espaços para a população. “Temos dois campeões do mundo e dois estádios que não perdem para nenhum outro do planeta. Tem uma rede hoteleira maravilhosa. Uma gastronomia fantástica. Vamos entregar o trecho 3 da Orla, que será mais um espaço de convivência. Além disso, a cidade está preparando um Centro acolhedor, com o Mercado Público e outros equipamentos. Já provamos, com o Caminho do Gol e tantos outros eventos, que a cidade é acolhedora. Teremos bons frutos desta reunião”, concluiu.

As decisões da Libertadores e Copa Sul-Americana, organizadas pela Conmebol, deste ano serão em Montevidéu. A decisão da principal competição do continente ocorrerá no dia 27 de novembro. Já a Sul-Americana está marcada para o dia 20 do mesmo mês. No dia 24 de novembro, o mítico estádio Centenário do Uruguai também abrigará a final única da Copa Libertadores de futebol feminino.

