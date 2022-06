Próximo de ser anunciado, Yuri Alberto acompanha Corinthians x Boca

publicidade

Com tratativas avançadas com o Corinthians, o atacante Yuri Alberto está na NeoQuimica Arena na noite desta terça-feira para assistir o duelo contra o Boca Juniors, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A expectativa é que ele seja anunciado nos próximos dias pelos paulistas, após a Fifa ampliar a suspensão de contratos com clubes russos e ucranianos em função do conflito entre os países.

Na última semana, Yuri foi o sonho do Inter para o ataque depois da entidade máxima do futebol ampliar a providência contratual, que trouxe De Pena, Pedro Henrique, Wanderson e Vitão para Porto Alegre.

Yuri deixou o Beira-Rio em uma venda por valores expressivos ao Zenit. Nas férias, ele visitou os companheiros e assistiu a um jogo do Inter na arquibancada. A direção esperava que a boa relação facilitasse um eventual retorno. No entanto, o atleta deve optar por São Paulo.

