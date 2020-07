Prefeitura autoriza treinos coletivos da dupla Gre-Nal em Porto Alegre

publicidade

O prefeito Nelson Marchezan Júnior autorizou, nesta sexta-feira, a volta dos treinamentos coletivos da dupla Gre-Nal e do São José em Porto Alegre. Segundo o prefeito, o desejo da administração não era dar esse indicativo para a sociedade. No entanto, a agenda do Campeonato Gaúcho se impôs.

"É uma agenda fechada, não temos como alterar. Há a necessidade do treinamento em uma semana, o Gauchão inicia em torno de duas semanas, depois começa o Campeonato Nacional. Vamos fazer algumas exigências de protocolos para liberar na semana que vem o treinamento", disse durante um evento da Campanha do Agasalho.

"Não era a nossa intenção, não achávamos que era um bom sinal para a sociedade. Mas achamos que os clubes têm essa capacidade financeira e técnica para oferecer cuidados elevados", completou.

Marchezan também revelou que na próxima semana irá se reunir com os dirigentes de Grêmio e Inter para tratar sobre os protocolos para jogos na Capital gaúcha. "Sobre os jogos, vamos ver na semana que vem como se apresenta a evolução dos leitos, o cenário dos treinamentos, quais os resultados estão tendo no Brasil aqueles estados e municípios que já iniciaram os jogos para poder fazer este acompanhamento. São muito mais dúvidas do que certezas", afirmou.