Prefeitura e FGF farão reunião nesta quarta-feira para acertar liberação de jogos em Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre fará com a Federação Gaúcha de Futebol uma reunião via videoconferência, nesta quarta-feira, às 18h30min, para definir a liberação de jogos na cidade. A ideia é avaliar os protocolos de segurança previstos para o retorno das partidas e depois decidir sobre a liberação das partidas.

Na última sexta-feira, o prefeito Nelson Marchezan havia liberado os trabalhos coletivos no Inter, no Grêmio e no São José, mas definiu que a liberação dos jogos ocorreria nesta semana. A FGF marcou o retorno do Campeonato Gaúcho de futebol para o dia 22 com um Gre-Nal, às 21h30min.

De acordo com a tabela original, a partida será realizada no estádio Beira-Rio. Entretanto, a definição depende da liberação pela prefeitura de Porto Alegre. O governado Eduardo Leite permitiu a volta dos treinos coletivos e jogos no último dia 9, desde que cumprida todas as exigências sanitárias e sem a presença de público.