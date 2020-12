Presidente da Chapecoense, Paulo Magro, morre vítima de Covid-19

publicidade

O presidente da Chapecoense, Paulo Magro, morreu nesta quarta-feira vítima de Covid-19. Ele estava internado em uma UTI de Chapecó desde o dia 18 de dezembro, e não resistiu as complicações da doença.

Magro tinha 58 anos. Ele assumiu o cargo de presidente da Chapecoense em agosto de 2019, em meio à crise política e à renúncia do ex-presidente Plínio David de Nes Filho, o Maninho, e que no final do ano culminou com o rebaixamento da equipe à Série B do Brasileirão.

Em nota, a Chapecoense lamentou o falecimento do predidente. Citou Magro como um dos responsáveis pela retomada do clube, e citou "gratidão ao homem que entrou para a nossa história e nela se eternizou ao, novamente, reconstrui-la".