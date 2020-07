Presidente da FGF sobre volta do Gauchão: "26 de julho é nossa data limite"

publicidade

Ainda aguardando uma definição do governo estadual sobre autorização de treinos coletivos e jogos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, entende que o dia 26 de julho surge como uma data limite para o reinício do Gauchão 2020.

"Analisando o cenário de hoje, vemos o dia 26 como data limite para a retomada. Se passar desta data vai complicar bastante por conta da projeção de retomada do Brasileiro no dia 9 de agosto", relatou, em entrevista à Rádio Guaíba nesta sexta-feira.

Segundo Hocsman, o protocolo elaborado pela entidade segue nas mãos do governador Eduardo Leite e de sua equipe e que não há um prazo definido para uma resposta do Piratini. "Estamos aguardando a definição do Governo sobre o protocolo apresentado e as datas propostas para a retomada do futebol. Qualquer manifestação, neste momento, sobre retomada ou encerramento da competição pode ser precipitada", alegou.

Conselho Técnico decidiria se Caxias seria aclamado campeão

Caso haja a necessidade de encerrar a competição fora dos gramados, Hocsman entende que será preciso diálogo entre todos os clubes para definir os rumos da competição. "Não é bem assim encerrar a competição e declarar o Caxias ou qualquer outra equipe campeã. É preciso convocar um conselho técnico extraordinário e decidir isso em comum acordo com os clubes, pois reflete também na classificação para competições da CBF", explicou.