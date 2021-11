Presidente da Premier League vai deixar o cargo após polêmica aquisição do Newcastle

publicidade

O presidente da Premier League, Gary Hoffman, vai deixar o cargo no final de janeiro devido à reação hostil dos clubes à compra do Newcastle por um fundo de investimento público saudita. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela entidade que comanda o Campeonato Inglês.

Hoffman está no cargo há apenas 19 meses. Ele foi alvo de várias críticas dos clubes locais após a decisão de autorizar este fundo de investimento, presidido pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed ben Salman, a assumir o controle do Newcastle há um mês. A liga inglesa afirmou ter recebido garantias legais de que o estado saudita não teria o controle do clube.

Dezoito clubes da primeira divisão, exceto Newcastle e Manchester City, apoiaram uma moção para proibir o projeto por enquanto. Uma força-tarefa formada por representantes de oito equipes da Premier League está trabalhando em novas regras com o objetivo de evitar que os clubes cheguem a acordos com empresas ligadas a seus proprietários. O texto deve ser apresentado, em princípio, no final de novembro.

"Foi um privilégio liderar a Premier League nas últimas duas temporadas ... Agora decidi que era hora de me aposentar para permitir que novos líderes possam comandar a liga em sua emocionante próxima fase", declarou Hoffman, citado no comunicado da Premier League.