Presidente do Coritiba, Renato Follador morre de Covid-19 aos 67 anos

publicidade

O presidente do Coritiba, Renato Follador, faleceu de Covid-19 neste sábado, no Hospital do Rocio, em Curitiba. O dirigente tinha 67 anos de idade e estava internado desde 1º de junho, apresentando uma piora significativa nas últimas 24 horas. Ele havia tomado apenas uma dose da vacina antes de contrair a doença - a segunda estava prevista para julho.

Follador foi eleito para ser presidente do Coritiba no fim de 2020 com 75,77% dos votos e seu mandato estava previsto para durar o triênio entre 2021 e 2023. Enquanto ele esteve internado, o vice Juarez Moraes e Silva assumiu o clube interinamente.

Follador chegou a jogar pelo Coritiba nos anos 70 como meiocampista, mas após 25 jogos pelo clube, teve a carreira encerrada por uma grave lesão no joelho. O pai do presidente, Renatinho, foi campeão pelo clube nos anos 40 e 50.

Follador tinha formação em Engenharia Civil e Administração e era consultor em previdência privada, tendo até trabalhado para o governo do Paraná como secretário do setor na gestão Jaime Lerner e escrito ou apresentado colunas sobre o tema na imprensa escrita e televisiva paranaense. Deixa mulher e três filhos.