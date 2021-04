Presidente do Cruzeiro, do RS, morre vítima da Covid-19

publicidade

O atual presidente do Cruzeiro, do Rio Grande do Sul, Dirceu Antônio Castro, morreu aos 66 anos em Porto Alegre após ser infectado pela Covid-19. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo próprio clube, via Twitter.

É com imenso pesar que recebemos nessa madrugada a notícia de falecimento do nosso atual presidente, Dirceu Antônio de Castro, vítima da Covid-19.



Muito obrigado pelos anos de dedicação e por tudo que fizeste pelo nosso clube. Descanse em paz, eterno presidente! 😥🙏🏻🌟 pic.twitter.com/Ef1S6Hmsey — EC Cruzeiro (@cruzeirorsreal) April 29, 2021

A Federação Gaúcha de Futebol manifestou o pesar pela morte de Castro e decretou luto oficial de três dias. Em novembro de 2019, Castro foi eleito por aclamação como presidente do Estrelado pela segunda vez. Seis anos antes, ele tinha comandado o clube. Durante a primeira gestão, conquistou o vice-campeonato de juniores em 2008 e o título da Divisão de Acesso em 2010, levando o Cruzeiro à elite do futebol gaúcho na ocasião.

