Prestadores de serviços aguardam quitação de pendências financeiras após as Surdolimpíadas

publicidade

As competições da 24ª edição da Surdolimpíadas terminaram no domingo em Caxias do Sul, porém fora das quadras e das disputas esportivas a organização do evento ainda tem pendências de pagamentos com prestadores de serviços.

Uma das situações em atraso no pagamento é com um hotel de Caxias do Sul, que recebeu 120 integrantes da delegação da Coreia do Sul. O valor em aberto é de cerca de R$ 270 mil. O hotel, por meio do seu departamento jurídico informou que não vai se manifestar publicamente sobre o caso. Outra pendência em atraso é com a arbitragem dos jogos de futebol. Conforme o Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul (SAFERGS) somente 20% do valor combinado foi recebido, mas existe uma promessa é para quitação total nos próximos dias.

O CEO do Comitê Organizador da Surdolimpíadas, Richard Ewald, disse que realmente existem algumas pendências com prestadores de serviço, mas que serão sanadas o mais breve possível. “Quando temos um evento dessa magnitude, tem muitas coisas, muitas estruturas envolvidas, temos planos de pagamentos, vamos analisar relatórios, discutir caso a caso buscando as soluções para cada um deles. Tem a questão do fluxo de caixa, onde pagamentos internacionais demoram alguns dias para entrar na conta do comitê”, disse o CEO. Richard informou que 80% dos serviços contratados já estão resolvidos na parte financeira.

Veja Também