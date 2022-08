Pretendido pelo Inter, Nahuel Bustos é anunciado pelo São Paulo

publicidade

Um dos nomes pretendidos pelo Inter na janela de transferências, Nahuel Bustos foi para outro destino: o Morumbi. O atacante foi anunciado nesta sexta-feira pelo São Paulo como novo reforço. No Tricolor paulista, Bustos irá vestir a camiseta 19 e poderá compor o ataque da equipe com o compatriota Jonathan Calleri.

O Inter chegou a ficar próximo de contratar Nahuel Bustos. O Colorado pretendia fechar um empréstimo com opção de compra, mas o grupo City, detentor do passe do atleta, fez jogo duro e decidiu fechar com o São Paulo.

Com 24 anos, Nahuel Bustos atuou as duas últimas temporadas por empréstimo no Girona, da Espanha. Revelado pelo Talleres, ele marcou 11 gols e deu duas assistências na última temporada. O jogador contribuiu para a campanha de acesso do clube espanhol para a primeira divisão nacional.

