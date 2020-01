Primeiro adversário do Inter na Libertadores deverá ser definido por WO

publicidade

Ao que tudo indica, o primeiro adversário do Inter será a Universidad de Chile. A equipe de Santiago deverá ficar com a vaga Chile 4, por conta de um provável WO de seu adversário, o Unión Española. Ambos times têm confronto marcado pela semifinal da Copa Chile para o próximo sábado. No entanto, o Unión reiterou que não pretende disputar o jogo.

O imbróglio levou a Associação Nacional de Futebol do Chile a não colocar os ingressos para o confronto à venda, conforme nota publicada pela entidade no início da tarde desta quinta-feira. De acordo com o comunicado, o Unión Española marcou um amistoso para o mesmo dia do jogo. O protesto do clube acontece porque eles pedem a impugnação da programação das semifinais.

Na outra semifinal da competição, se enfrentam Universidad Católica e Colo Colo, que já estão classificados para a fase de grupos da Libertadores. A Católica, inclusive, será adversária do Grêmio – e do Inter, caso os colorados avancem das preliminares.