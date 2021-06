Primeiro dia de Copa América no Brasil registra 41 casos de Covid-19

publicidade

A organização da Copa América confirmou um total de 41 casos de Covid-19 entre jogadores, delegações e prestadores de serviço no primeiro dia do campeonato, informou nesta segunda-feira o Ministério da Saúde.

No domingo, data da estreia em Brasília, "foram notificados 41 casos confirmados de Covid-19, dos quais 31 entre jogadores e delegados e dez entre prestadores de serviço contratados para o evento", informou o ministério em nota sem detalhar o número de casos em cada seleção.

Um dia após o apito inicial, a Conmebol confirmou surtos de Covid-19 que afetaram 13 membros da seleção venezuelana e quatro da Bolívia. Em seguida, foram registrados dois casos na seleção colombiana, um assistente do técnico Reinaldo Rueda e um fisioterapeuta.

O Ministério da Saúde informou que os dez positivos entre os prestadores de serviço foram detectados na capital Brasília, onde a anfitrião abriu o torneio vencendo a Venezuela por 3 a 0 no domingo. Até o momento, 2.927 testes de RT-PCR foram realizados nas delegações e grupos envolvidos no torneio, disse o governo.

As amostras com resultado positivo serão analisadas geneticamente nos próximos dias para identificar a qual variante do vírus pertencem. Apesar de ser disputada sem público, a surpreendente transferência da Copa América para o Brasil após seu cancelamento na Argentina e na Colômbia gerou fortes críticas, já que o Brasil acumula quase meio milhão de mortos pela pandemia e a situação de saúde continua preocupante, de acordo com especialistas.

