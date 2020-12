Primeiro Gre-Nal de 2021 será dia 24 de janeiro

publicidade

A CBF confirmou nesta quarta-feira a data do primeiro Gre-Nal de 2021, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será às 16h de um domingo, 24 de janeiro. A partida será disputada no estádio Beira-Rio.

Nesta quarta, a CBF publicou o detalhamento das rodadas 30 a 33 do Brasileirão. O primeiro compromisso do Grêmio nessa série será em um horário inusitado para a Série A. O duelo com o Palmeiras será numa sexta-feira à noite.

Os jogos da Dupla Gre-Nal ficaram definidos assim:

30ª rodada

15/01, sexta-feira, 21h30min: Palmeiras x Grêmio, no Allianz Parque

17/01, domingo, 20h30min: Inter x Fortaleza, no Beira-Rio

31ª rodada

20/01, quarta-feira, 19h15min: Grêmio x Atlético-MG, na Arena

20/01, quarta-feira, 21h30min: São Paulo x Inter, no Morumbi

32ª rodada

24/01, domingo, 16h: Gre-Nal, no Beira-Rio

33ª rodada

30/01, sábado, 21h: Inter x Red Bull Bragantino, no Beira-Rio

31/01, domingo, 16h: Coritiba x Grêmio, no Couto Pereira