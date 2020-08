''Quem não gostaria de ter Messi?'', pergunta Klopp

publicidade

Enquanto reina a incerteza sobre o futuro de Lionel Messi, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, reconheceu que ficaria muito interessado no jogador, antes de afirmar que "não há possibilidade" de o argentino ser contratado pelo clube inglês.

"Interessado? Quem não gostaria de ter Messi em seu time?", perguntou o treinador alemão numa coletiva de imprensa antes da partida deste sábado com o Arsenal pela Community Shield, jogo que reúne os vencedores do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra e que tradicionalmente abre a temporada de futebol no país. "Mas não há possibilidade de isso acontecer. Os números estão completamente além da nossa capacidade. Mas ele é um bom jogador, honestamente ...", sorriu o alemão.

O Manchester City, grande rival do Liverpool nas últimas temporadas, está na frente para assinar com o argentino se ele realmente sair do Barcelona. Uma perspectiva que não agrada Klopp. "Isso obviamente ajudaria o Manchester City e vencê-los seria ainda mais difícil", reconheceu.

"Seria ótimo para a Premier League também, mas não tenho certeza se a Premier precisa de seu reforço", continuou brincando. "Ele nunca jogou outro campeonato. O futebol é diferente aqui. Eu gostaria muito de ver isso, mas não tenho certeza se isso vai acontecer", concluiu Klopp.