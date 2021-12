Queniana Sandrafelis Chebet vence pela segunda vez a São Silvestre

publicidade

A atleta quenianna Sandrafelis Chebet, de 23 anos, venceu a prova feminina da 96ª edição da Corrida de São Silvestre disputada nesta sexta-feira nas ruas de São Paulo. Foi a segunda vitória de Sandrafelis, que tinha vencido também em 2018.

Sandrafelis percorreu os 15 km de prova na liderança e venceu com o tempo de 50min06. Em segundo lugar chegou a etíope Yenenesh Dinkesa, com o tempo de 51min26. A brasileira Jenifer do Nascimento (53min33) chegou em terceiro lugar e outra brasileira, Valdilene dos Santos, chegou em quarto.

Resultado da prova feminina:

1º) Sandrafelis Chebet - Quênia

2º) Yenenesh Dinkesa - Etiópia

3º) Jenifer do Nascimento - Brasil

4º) Valdilene Santos - Brasil

5º) Franciane Moura - Brasil

Corrida de máscara

Por conta do atual cenário da pandemia em São Paulo, a organização exigiu o uso obrigatório de máscaras na largada e na chegada.

A proteção facial leva em conta pontos de grande concentração de pessoas. O regulamento da prova, porém, recomenda que os participem tentem usar a máscara sempre que possível, para a segurança de todos. Outra recomendação é que os corredores levem até uma máscara reserva e produtos de higienização pessoal, como o álcool em gel.

Além disso, o comprovante de vacinação, com as duas doses ou dose única, foi exigido a todos os participantes da prova. Caso o atleta ainda não tenha completado o esquema vacinal, é necessário que esteja com um teste negativo para o coronavírus em mãos, com validade de 48 horas.