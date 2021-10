Quenianos dominam a maratona de Boston, nos Estados Unidos

publicidade

Os quenianos Benson Kipruto e Diana Kipyogei venceram nas categorias masculina e feminina, respectivamente, a tradicional Maratona de Boston, diputada nesta segunda-feira após dois anos suspensa pela pandemia de Covid-19.

Kipruto, de 30 anos, conquistou a vitória mais importante de sua carreira depois disparar no quilômetro 37, cruzando em seguida a linha de chegada sozinho, com 45 de vantagem sobre o segundo colocado, o etíope Lemi Berhanu, que teve a companhia no pódio do compatriota Jemal Yimer, que ficou em terceiro.

Esta é a primeira vitória de Kipruto em uma das seis mais importanes maratonas do mundo, conhecidas como "Majors": Berlim (Alemanha), Tóquio (Japão), Londres (Inglaterra), Boston, Chicago e Nova York (Estados Unidos).

Já Diana Kipyogei, de 27 anos , venceu com o tempo de 2 horas 24 minutos e 45 segundos, 24 segundos à frente de sua compatriota Edna Kiplagat, bicampeã mundial de distância e vencedora em Boston em 2017. Mary Ngugi, também do Quênia, ficou em terceiro.

A 125ª edição desta tradicional corrida de rua não foi realizada em 2020 e acabou transferida de sua data habitual em abril para outubro deste ano devido à pandemia do coronavírus.