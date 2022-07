Ramiro volta ao Corinthians e pode assinar pré-contrato com outros clubes

publicidade

O volante Ramiro retornou de empréstimo ao Corinthians e treinou neste sábado ainda sem futuro definido pelo clube. O jogador, que ficou marcado pelas campanhas campeãs da Copa do Brasil e da Libertadores com o Grêmio, tem vínculo apenas até dezembro com a equipe paulista.

Ramiro esava no Al-Wasl, dos Emirados Árabes, onde atuou em 34 partidas com dois gols marcados. Ele já pode assinar um pré-contrato com outros times e, por conta disso, deve ser negociado de alguma forma pelo Timão.

Com a camisa tricolor, Ramiro fez 254 jogos e levantou os troféus do Gauchão 2018, da Copa do Brasil 2016, da Libertadores 2017 e da Recopa 2018. Ele também venceu o Paulistão de 2019 com os corintianos.