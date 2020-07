Real Madrid compra time de futebol feminino e, finalmente, ingressa na modalidade

publicidade

Finalmente, após 118 de existência, o Real Madrid terá a primeira equipe profissional de mulheres de sua história. O gigante espanhol oficializou nesta quarta-feira a anexação do CD Tacón, um jovem clube de Madri criado em 2014 e que jogou pela primeira vez nesta temporada na primeira divisão do futebol feminino. É uma revolução. Maior clube do século XX segundo a Fifa, era um dos poucos entre os grandes do mundo que ainda não tinha uma equipe profissional de mulheres.

Ratificada em uma assembleia geral extraordinária pelos sócios (proprietários do clube) em setembro de 2019, a operação de compra do CD Tacón por 300 mil euros será concluída neste 1º de julho, data em que começa o projeto galático do Real Madrid feminino.

De acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid já analisou o mercado espanhol em busca dos melhores talentos e uma onda de contratações deve acontecer nas próximas semanas.

O diário esportivo 'AS' informou que o clube já acertou com Maite Oroz (Athletic Bilbao) e Teresa Abelleira (Deportivo La Coruña) e estaria perto de assinar com Olga Carmona (Sevilla FC), Damaris Egurrola (Athletic Bilbao), Eva Navarro e Ivana Andrés (Levante), Marta Cardona e Nahikari García (Real Sociedad).

Olhar internacional

Mas o clube também está de olho no mercado internacional desde a temporada passada: o Tacón foi a segunda equipe da primeira divisão com menos jogadoras espanholas em seu elenco (11), superado apenas pelo Atlético de Madrid (9), com a chegada da francesa Aurélie Kaci e das suecas Kosovare Asllani e Sofia Jakobsson, que disputaram a Bola de Ouro em 2019 após ajudar sua seleção a terminar na terceira colocação na Copa do Mundo.

A equipe titular do Real Madrid feminino deverá ganhar forma nos próximos dias, após as saídas de Ana Vallés, Esther Martín-Pozuelo, Marina Martín Massanet, Patri Carballo, Ainoa Campo e Osinachi Ohale.

O objetivo do Real Madrid ao anexar o Tacón é transformar uma equipe modesta, acostumada a lutar contra o rebaixamento (estava na 10ª colocação quando o campeonato foi suspenso devido ao coronavírus), em um aspirante a títulos para fazer frente ao arquirrival Barcelona, que domina o futebol feminino na Espanha.

"Chegou o momento"

"Chegou o momento de construir uma equipe da qual podemos ter muito orgulho", prometeu o presidente madridista, Florentino Pérez, durante a assembleia geral em que foi oficializada a "fusão por absorção" do Tacón pelo Real Madrid "a partir de 1º de julho de 2020", em setembro do ano passado.

A partir desta quarta-feira, em um calendário alterado pela crise de saúde em função da COVID-19, o Real Madrid terá à disposição a primeira equipe feminina de sua historia centenar, embora a mudança de patamar do Tacóntenha sido feita de maneira progressiva nos últimos meses.

Já nesta temporada, o Tacón, treinado por David Aznar, sediou seus jogos no campo principal de Valdebebas, a poucos metros do Estádio Alfredo di Stefano, onde a equipe masculina, treinada por Zinedine Zidane, manda suas partidas desde a retomada do Campeonato Espanhol devido às obras de remodelagem no Santiago Bernabéu.

Esta dinâmica deverá ser mantida para a próxima temporada, embora a direção do clube não descarte a possibilidade de que a equipe feminina jogue no Alfredo Di Stefano (estádio habitual do Castilla, filial do Real Madrid) ou até no Bernabéu em jogos importantes.

O orçamento, a infraestrutura, as contratações... o CD Tacón já dependia do Real Madrid na temporada passada e chegou até a mudar de uniforme para o branco imaculado merengue. Agora, faltam apenas jogos e títulos para que a equipe feminina oficialize o início de uma nova era no Real Madrid.