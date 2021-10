Real Madrid vence Barcelona e complica adversário no Espanhol

publicidade

Diante de mais 86 mil torcedores presentes no Camp Nou, o Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, e complicou a vida do adversário na competição. E no primeiro "El Clásico" com a presença de público desde março de 2019 e sem Messi e Cristiano Ronaldo, o que não faltou foi emoção até o fim, com direito a dois gols nos acréscimos do segundo tempo.

O time da capital da Espanha levou a melhor e agora é o primeiro da tabela, com 20 pontos, mesma pontuação do vice-líder Sevilla e da terceira colocada Real Sociedad, que entra em campo mais tarde contra o Atlético de Madri. Todas as três equipes têm o mesmo número de vitórias, empates e derrotas, com a classificação definida pela quantidade de gols sofridos.

Os donos da casa começaram o duelo controlando a posse de bola e pressionado em seu campo de defesa um adversário que apostava no contra-ataque, quase exclusivamente pela esquerda, aproveitando a velocidade de Vinicius Jr. E foi através do atacante brasileiro que saiu o primeiro gol dos visitantes. Após receber passe do zagueiro David Alaba, Vini Jr avançou e tocou para o compatriota Rodrygo, que mandou a bola na lateral para Alaba. O austríaco emendou uma bomba e marcou um golaço (no minuto 32).

Após o intervalo, o Barça manteve a pressão e levou mais perigo ao gol do Real Madrid, que praticamente se fechou na defesa. Mas em mais um lance de contra-ataque puxado pelo lateral Lucas Vázquez, Asensio recebeu na esquerda e chutou em direção ao gol. A defesa dos anfitriões rebateu e Vázquez aproveitou a sobra para ampliar nos acréscimos.

Pouco depois coube ao argentino Agüero, que entrou no segundo tempo no lugar de Ansu Fati, diminuir para o Barcelona, ao aproveitar um cruzamento da esquerda efetuado por Dest. E assim o Real Madrid conseguiu sua quarta vitória seguida sobre o adversário, fato que não acontecia há 56 anos.