Realização das Olimpíadas em 2021 é improvável, diz vice-presidente do comitê dos Jogos de Londres

publicidade

A celebração dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 parece "improvável", considerando-se que a pandemia de coronavírus continua paralisando grande parte do mundo – afirmou na terça-feira Keith Mills, vice-presidente do comitê organizador das Olimpíadas de Londres 2012. Ele acredita que, em decorrência da crise sanitária mundial, os organizadores japoneses podem considerar cancelar o evento.

Até o momento, porém, o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Olímpico Japonês continuam determinados a organizar os Jogos em julho-agosto deste ano. Previsto para 2020, o evento foi adiado para 2021, devido à pandemia.

"Pessoalmente, de onde me encontro, vendo a epidemia no mundo, na América do Sul, na América do Norte, na África, na Europa, me parece improvável", disse Mills à rede BBC. E, "se eu estivesse no lugar dos organizadores, faria planos para uma anulação, e tenho certeza que eles fazem", acrescentou.

O estado de emergência foi declarado em Tóquio e em outras regiões do Japão diante do ressurgimento do número de casos, e o apoio da opinião pública para a organização dos Jogos diminuiu, segundo as pesquisas.

Já o presidente da World Athletics, a federação internacional de atletismo, Sebastian Coe, acredita que os Jogos devem acontecer. "Não acho que devam ser cancelados", afirmou, em entrevista à Sky News. "Acho que os Jogos vão acontecer, mas serão diferentes", acrescentou.