Red Bull Bragantino perde para Athletico-PR e vê cair série invicta

O Red Bull Bragantino conheceu sua primeira derrota no returno do Campeonato Brasileiro. O time paulista viu sua série invicta cair neste domingo à tarde, quando foi superado pelo Athletico-PR, por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada. Renato Kayser anotou o único gol na partida, ainda no primeiro tempo.

A equipe de Bragança Paulista tinha seis jogos sem derrota e acabou sendo ultrapassada pelo próprio Athletico-PR. Os dois times estão com 31 pontos, mas os paranaenses levam vantagem no número de vitórias (9 a 7). Ambos seguem temendo o rebaixamento. Os athleticanos, por sua vez, conseguiram encerrar um incômodo jejum de três derrotas seguidas no Brasileirão.

O Red Bull Bragantino tentou mandar no primeiro tempo. Controlando a posse de bola e cercando o adversário, o time do interior de São Paulo tentou vencer a defesa atleticana no volume de jogo, mas teve dificuldades para encontrar a meta de Santos. O caminho encontrado pelo Braga foi pelas laterais. Edimar e Aderlan fizeram cruzamentos perigosos, mas a defesa paranaense conseguiu cortar todos.

Eficiente, o Athletico-PR abriu o placar aos 26 minutos. Thiago Heleno se livrou da bola no campo de defesa, Léo Ortiz não fez o corte e a bola sobrou limpa para Renato Kayser concluir com tranquilidade, sem chances para Cleiton.

No final do primeiro tempo, o Red Bull tentou pressionar e passou a levar mais perigo. Aos 50 minutos, Claudinho cabeceou firme, mas acabou errando o alvo por pouco.

A parada do intervalo não mudou a cara da partida. O Bragantino seguiu tentando pressionar e o Athletico-PR buscando resolver nos contra-ataques. Aos 17 minutos, Renato Kayzer carimbou a trave de Cleiton em cabeçada firme. Os donos da casa responderam em seguida, mas Santos apareceu bem para salvar finalizações seguidas de Artur e Claudinho.

O Bragantino ainda tentou mostrar forças para reagir, mas a defesa do Athletico-PR seguiu levando a melhor e garantiu a vitória.

Os times voltam a jogar no próximo domingo, às 18h15. O Bragantino encara o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, enquanto o Athletico-PR recebe o Vasco, na Arena da Baixada.

