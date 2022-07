Renato Portaluppi demonstra interesse em ser técnico do Boca Juniors: "Se me chamar, vou analisar"

publicidade

Em busca de um técnico após a demissão de Sebastián Battaglia, o Boca Juniors ganhou um candidato ao posto nesta sexta-feira. Trata-se de Renato Portaluppi, que está desempregado desde a saída do Flamengo no final de 2021. Em entrevista na DirecTV Sports Rádio, da Argentina, o profissional falou que vê bons olhos comandar os xeneizes: "Se o Boca me chamar, sou treinador e vou analisar qualquer oferta que vier".

Renato destacou a grandeza do Boca Juniors e também a torcida apaixonada que tem: "O Boca sempre me chamou a atenção, é um grande clube, com uma grande torcida".

Ídolo do Grêmio, o profissional tem três passagens como treinador do clube gaúcho: 2010 a 2011, 2013 e 2016 a 2021. Na última vez, Renato Portaluppi conquistou títulos importantes, como Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) e Recopa Sul-Americana (2018). Além do Gauchão (2018, 2019, 2020 e 2021) e da Recopa Gaúcha (2019).

