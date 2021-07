River Plate bate Argentinos Juniors e vai enfrentar o Galo nas quartas da Libertadores

publicidade

No duelo entre equipes argentinas, o River Plate venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0, nesta quarta-feira, e se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores 2021.

Na partida de volta das oitavas do torneio sul-americano, realizada no estádio Diego Maradona, em Buenos Aires, o atacante Braian Romero marcou os dois gols (nos minutos 34 e 53) da equipe visitante, que havia ficado no empate por 1 a 1 no jogo em casa, disputado na semana passada no estádio Monumental.

Na próxima fase da Libertadores, o River vai enfrentar o Atlético-MG, que eliminou na véspera nas cobranças de pênaltis o também argentino Boca Juniors.