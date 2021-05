River supera desfalques da Covid-19 e conquista vitória heroica contrta o Santa Fe

publicidade

Foi uma noite heroica para os hermanos nesta quarta-feira. Sem reservas no banco e com o meio-campo Enzo Pérez improvisado como goleiro, o River Plate superou os desfalques da Covid-19. Venceu por 2 a 1 o colombiano Independiente Santa Fe, em jogo da quinta rodada do Grupo D da Libertadores.

Fabrizio Angileri (3) e Julián Álvarez (5) marcaram os gols da vitória do River no estádio Monumental, e Kelvin Osorio (72) descontou para o time de Bogotá, em uma noite em que quase não houve pressão sobre Enzo Pérez, o inesperado goleiro.

Com esta vitória, e a uma rodada do fim, o River assumiu a liderança do Grupo D com 9 pontos, seguido pelo Fluminense (8) e Junior Barranquilla (6), enquanto o Independiente Santa Fe (2) foi eliminado do torneio.

Na última rodada, na terça-feira, dia 25 de maio, o River vai receber o Fluminense, e no mesmo dia os colombianos Santa Fe e Junior se enfrentam em Ambato, no Equador.

Veja Também