Ronaldo Fenômeno anuncia a compra do Cruzeiro

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno anunciou nesta sábado a compra do Cruzeiro. A medida foi tomada um dia após alteração no estatuto do clube ter sido aprovada em votação de conselheiros em prol da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O objetivo da mudança era justamente atrair mais investidores. Em Assembleia Geral, 564 pessoas estiveram presentes na votação, sendo que 544 foram a favor da modificação no estatuto. Anteriormente, o Cruzeiro só poderia vender 49% das ações da SAF.

Após o anúncio da compra, tanto Ronaldo quando o Cruzeiro postaram nas redes sociais.

💙🦊 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2021

Nação Azul, vocês são F E N O M E N A I S !!!!! — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 18, 2021

É de sonho que se vive acordado que estamos falando... — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 18, 2021

Segundo informação da Rádio Itatiaia, Ronaldo comprou 90% das ações por R$ 400 milhões. O aporte teria sido feito para pagamento de dívidas emergenciais e investimentos no departamento de futebol.

"Feliz demais de ter concluído essa operação. Dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro aonde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, vá ao estádio porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeio novamente. Não temos nada que comemorar ainda, mas temos muita ambição", declarou Ronaldo, que foi revelado pelo Cruzeiro.

O ex-jogador é presidente e sócio majoritário do Real Valladolid, clube da primeira divisão da Espanha, dono de uma agência de marketing esportivo e de uma empresa de e-sports.

"Sim, nós sempre sonhamos grande! Como todo brasileiro que ama futebol é extremamente gratificante participar de um momento tão especial! O fenômeno voltou! E voltou para mudar o futebol brasileiro! É com muito orgulho que iniciamos essa transformação!", escreveu Pedro Mesquita, head da XP Investimentos, que anunciou o negócio ao lado de Ronaldo.

"Ronaldo será nosso acionista majoritário Cruzeiro SAF. Obrigado. Estamos certos que aqui é um projeto que será pioneiro para o futebol brasileiro", afirmou o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues.

Ronaldo na Raposa

Bicampeão do mundo com a seleção brasileira e com passagens por gigantes como Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e Milan, Ronaldo deu seus primeiros passos no futebol pelo Cruzeiro, clube que o revelou.

O curto período na Raposa, entre 1993 e 1994, foi o bastante para que o jovem atacante marcasse 56 gols em 58 jogos, conquistasse sua vaga no Mundial de 1994 e deixasse Minas Gerais com os títulos da Copa do Brasil de 1993 e do Campeonato Mineiro, no ano seguinte. O Fenômeno seria vendido no mesmo ano para o PSV, da Holanda – à época, a negociação girou em torno de 6 milhões de dólares. Ele ainda seria coroado o melhor jogador do mundo em três ocasiões: 1997, 1998 e 2002.

Desde o seu rebaixamento em 2019, somado a problemas na Justiça, o Cruzeiro perdeu muita receita e tem uma dívida estimada em R$ 1 bilhão. O campeonato de 2022 será o terceiro ano do clube na Série B.

