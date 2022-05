São José e Brasil de Pelotas empatam em jogo com disputa e confusão

publicidade

O confronto de Gaúchos na Série C terminou com empate e alguma confusão, neste domingo, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O São José saiu na frente, mas acabou sofrendo empate do Brasil de Pelotas, já na parte final do jogo, encerrado em 1 a 1.

Com o resultado, o Zequinha ocupa o 14º lugar com quatro pontos, dois a frente da zona do rebaixamento. Z4 que tem exatamente o Xavante em 17º, com dois pontos e ainda sem vitórias.

A partida começou bastante equilibrada, mas Maradona apareceu para fazer bom cruzamento aos 21 minutos. Cristiano surgiu na área e anotou o 1 a 0 para os donos da casa.

O Brasil foi com tudo para o ataque e perdeu grande chance com Marllon, que chutou forte para defesa de Fábio. Em seguida, numa falha de marcação dentro da área, Vini Peixoto desperdiçou e os visitantes foram para o intervalo em desvantagem.

Na segunda etapa, o São José tentou controlar a pressão, mas os rivais de Pelotas dominaram as ações até anotar o empate. Aos 36, Helerson aparou cobrança de falta na área e definiu o 1 a 1.

No apito final, confusão nas arquibancadas. A torcida do Xavante entrou na área da torcida do Zequinha, num confronto por conta de uma das faixas comemorativas do clube de Pelotas. A Brigada Militar precisou intervir.