São José e Brasil de Pelotas repudiam atos de violência envolvendo torcedores

O São José se manifestou na manhã desta segunda-feira sobre os atos de violência do domingo envolvendo torcedores do Zequinha e do Brasil de Pelotas no empate em 1 a 1 no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre, pela Série C. Segundo relatos, torcedores do São José teriam roubado uma faixa da torcida Xavante, o que incitou ambas as partes a entrarem em confronto nas arquibancadas – a Brigada Militar precisou intervir.

“O E.C. São José lamenta e repudia os atos de violência deste domingo no Passo d’Areia. Repudiamos a violência dentro ou fora de campo. Futebol não combina com violência. Aguardamos a apuração pelas autoridades e seguimos, desde o momento dos fatos, à disposição para esclarecimentos”, disse nas redes sociais os donos da casa.

O Xavante seguiu a mesma linha do adversário de domingo: "O clube repudia qualquer forma de violência, colabora para o esclarecimento dos acontecidos, e então tomará as medidas cabíveis", escreveu no Twitter.

Torcedores do Brasil de Pelotas e do São José entram em confronto no estádio Passo D'Areia



🎥: Record TV RS / Reprodução / CP pic.twitter.com/FMJWxsIagK — Correio do Povo (@correio_dopovo) May 2, 2022

Com o resultado, o Zequinha ocupa o 14º lugar com quatro pontos, dois a frente da zona do rebaixamento. Z4 que tem exatamente o Xavante em 17º, com dois pontos e ainda sem vitórias.

