São José emite nota de repúdio após Paulo Pelaipe dizer que Botafogo-SP foi "assaltado" na Série C

O São José emitiu, na noite deste sábado, uma nota de repúdio às declarações do ex-dirigente gremista e atual diretor de futebol do Botafogo-SP, Paulo Pelaipe. Após a vitória do Zeca por 2 a 1, o cartola disse que o clube paulista foi "assaltado" no Zequinha. "Botafogo foi assaltado. Um árbitro sem nenhuma condição de apitar um jogo de futebol e um bandeira desqualificado", afirmou.

Em seu comunicado nas redes sociais, a equipe gaúcha criticou as falas do dirigente, que teria classificado Zeca como "várzea" e informou que fez um boletim policial contra Pelaipe por agressão ao fotógrafo oficial do time. Pelaipe, segundo o Zeca, associou o nome do estádio Francisco Noveletto Neto, com uma possível interferência da arbitragem.

Os gaúchos também lamentaram a postura do clube adversário em seus perfis na internet. "Em suas redes sociais, o Botafogo-SP cita ainda a falta d’água no estádio ao final da partida como uma suposta ação deliberada da nossa administração, desta forma, desqualificando a imagem e a estrutura do São José", diz trecho.

As polêmicas do apito foram marcadas principalmente pelo gol da vitória. Aos 40 minutos, no gol da vitória do Zeca, Mazola cruza e Guilherme Biteco manda para as redes. Inicialmente, o assistente Milton Jerônimo Souza marca impedimento, mas o árbitro Rodrigo Batista Raposo confirma o gol. Após uma paralisação, o jogo recomeça aos 54 minutos.

