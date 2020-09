São José fica no 0 a 0 com o Boa Esporte no Passo D'Areia

publicidade

O São José não passou de um empate em 0 a 0 contra o Boa Esporte em jogo disputado na tarde deste sábado na zona Norte de Porto Alegre. A partida, válida pela sexta rodada do grupo B da Série C do Brasileirão, foi realizada no estádio Francisco Novelleto.

Com o resultado, o Zequinha estacionou no sexto lugar da chave, com oito pontos somados. A equipe da Capital está a três pontos do Ypiranga, de Erechim, que hoje é terceiro colocado depois de vencer o Volta Redonda no Rio de Janeiro por 2 a 1 ainda na última quinta-feira.

O próximo desafio do São José na Série C será na próxima quinta-feira, no estádio do Café, diante do Londrina. Já o Boa Esporte receberá o Ituano em casa, em duelo marcado para o domingo, dia 20 de setembro.