São José perde nos pênaltis para o Botafogo e deixa Copa São Paulo de Futebol Júnior

publicidade

A trajetória do São José na Copa São Paulo de Futebol Júnior se encerrou nesta quarta-feira. Após 0 a 0 no tempo normal, o Zequinha acabou superado por 9 a 8 pelo Botafogo nas penalidades em jogo válido pela segunda fase da competição. Os jovens Ruan e Petty erraram suas cobranças pelo time gaúcho e Jefinho perdeu para os cariocas.

O equilíbrio do confronto foi a tônica de todos os 90 minutos e também das penalidades. No começo, o clube carioca levou alguns sustos, mas também respondeu e obrigou belas defesas do arqueiro Arthur, especialmente na segunda etapa.

Na longa disputa por pênaltis, Jefinho desperdiçou para o Botafogo. Porém, Ruan e Petty desperdiçaram para o São-José-RS, com ambas cobranças na trave. O duelo acabou em 9 a 8. Na próxima fase, o Botafogo enfrenta o Taubaté na terceira fase da Copinha, em busca da vaga às oitavas de finais.

Veja Também