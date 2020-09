São José perde por 1 a 0 para o Londrina e estaciona no meio da tabela

publicidade

Apenas uma partida abriu as disputas da sétima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira. Jogando no Estádio do Café, o Londrina fez jus ao fator casa para vencer o São José, em um duelo direto, pelo placar de 1 a 0, e engatou o terceiro resultado positivo para entrar no G-4 do Grupo B. De pênalti, Adenílson fez o único gol da partida, aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Zequinha estaciona no meio da tabela, com oito pontos. O Londrina chega aos 11 pontos e assume a quarta colocação. A equipe gaúcha está há quatro jogos sem vencer e está vendo a zona de rebaixamento cada vez mais perto.

A sétima rodada terá sequência com jogos de sábado até segunda-feira. Já os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da oitava rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na sexta-feira, o São José visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, às 20h. Já no domingo, o Londrina encara a Tombense, às 16h, no interior de Minas Gerais.