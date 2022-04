São José reage e busca empate com o Remo na Série C

publicidade

O São José marcou dois gols em sequência para buscar um empate improvável em 2 a 2 contra o Remo, fora de casa, pela Série C, neste sábado. O time chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu a reação com gols de Cristiano e Maradona, pela 3ª rodada da competição nacional.

Os donos da casa fizeram 2 a 0 com Brenner e Rodrigo Pimpão. No entanto, com dois gols em sequência, aos 25 e 26 do segundo tempo, com Cristiano e Maradona, o São José chegou ao empate em 2 a 2 para conquistar seu ponto.

Com o resultado, o São José dorme momentaneamente na 9ª posição, perto do G-8 que avança à próxima fase, com 4 pontos. No entanto, pode perder posições ao longo da rodada de domingo. Já o Remo é o 11°, com a mesma pontuação.

Na próxima rodada, o São José faz um duelo de gaúchos, contra o Brasil de Pelotas, no Passo D'Areia, no domingo, às 17h. O Remo entra em campo no mesmo dia, mas mais tarde, às 19h, quando visita o Confiança.