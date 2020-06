São José treina, Caxias retomará atividades nesta segunda-feira e Juventude planeja retorno

publicidade

Além da Dupla Gre-Nal, o único clube que vem treinando há algumas semanas é o São José. O Zequinha já completou três semanas de trabalhos no estádio Passo D’Areia e a exemplo de Grêmio e Inter aguarda os novos decretos das autoridades para iniciar os treinos coletivos, o que pode ocorrer até o final desta semana.

“Estamos conseguindo agregar a bola em alguns movimentos, em um processo evolutivo, como havíamos planejado. Nossos trabalhos são físicos e técnicos e, na medida do possível, estamos dando início, de maneira conceitual, a questões táticas”, explica o técnico interino do São José, Everton Vanoni.

O Caxias retomará as atividades nesta segunda-feira. No domingo, o clube obteve o resultado dos testes para Covid-19 realizados em membros da direção, comissão técnica, atletas e funcionários. Todos deram negativo e o trabalho será retomado.

Com resultados divulgados e sem casos de Covid-19, Caxias iniciará treinamentos nesta segunda-feira. Membros da direção, comissão técnica, atletas e funcionários realizaram a testagem que confirmou a inexistência de contaminação do coronavírus.



Os treinamentos seguirão um rigoroso protocolo produzido minunciosamente pelo Departamento Médico, observando todas as orientações dos órgãos de saúde. Inicialmente, o elenco será dividido em cinco grupos de seis jogadores, seguindo estratégia realizada pelo Grêmio desde o retorno as atividades.

O Juventude pretende voltar em diferentes etapas. A primeira com testes para o coronavírus nos jogadores que ficaram em Caxias do Sul no período de paralisação. Na sequência, o alviverde da Serra convocará os atletas com residência em outras localidades para serem testados antes de começar os trabalhos.

Na última etapa, os jogadores contratados recentemente é que irão passar por exames. A expectativa da Federação Gaúcha de Futebol é que o Gauchão volte a ser disputado na segunda semana de julho ou na primeira de agosto.