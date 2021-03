São José vence o Juventude e Caxias goleia o São Luiz na rodada do Gauchão

publicidade

O São José se recuperou da goleada de 4 a 1 que levou do Ypiranga, em Erechim, na rodada anterior, ao derrotar o Juventude por 1 a 0, na noite deste domingo, no estádio do Passo D'Areia, na Capital. O Zequinha ainda não teve a estreia oficial do treinador, Hélio Vieira, contratado na sexta-feira para o lugar de Carlos Moraes. O técnico do Sub-20, Gabriel Carvalho comandou o time.

O São José foi melhor na etapa inicial e foi para o vestiário em vantagem. Aos 18 minutos, o lateral Samuel entrou na área do Juventude e cruzou para o camisa 10 Rafael Tavares bater de primeira e acertar o canto esquerdo da meta de Carné.

Já o Caxias fez o dever de casa ao golear, sem dificuldades, o São Luiz, no Centenário, por 4 a 0. Giovane Gomez, Henrique e Gustavo Ramos marcaram no etapa inicial. Com um jogo a menos, a equipe Grená chegou a 13 pontos ganhos em 18 disputados e se consolida no G-4, em 3°. O Caxias só administrou na fase final, mas ainda ampliou com Felipe Tontini, aos 17 minutos.

Em São Leopoldo, Aimoré e Ypiranga não saíram do 0 a 0. Com o ponto ganho, o Canarinho de Erechim manteve-se no G-4. A sétima rodada será completada na noite de hoje com os dois times que estão na zona da degola. O penúltimo colocado Esportivo recebe o lanterna Novo Hamburgo, na Montanha dos Vinhedos, a partir das 20h.