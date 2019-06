São José vence o Remo e assume o segundo lugar do grupo

publicidade

O São José conquistou uma vitória importante, nesta quinta-feira contra o Remo, e assumiu a vice-liderança da Série C do Brasileiro, com 13 pontos e imediatamente atrás do próprio Remo. O Zequinha superou a equipe do Pará por 1 a 0, no Passo D'Areia.

A partida foi nervosa e com muita marcação. Com mais experiência na competição nacional, o Remo tentou pressionar, mas não conseguiu marcar na etapa inicial.

O São José voltou para o segundo tempo mais incisivo e, aos 25 minutos, conseguiu vantagem no placar. Dudu Mandai tabelou com Maradona e chutou cruzado para marcar um belo gol.