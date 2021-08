São Paulo deve atuar com reservas contra o Grêmio por causa da Libertadores

publicidade

O São Paulo está colado na zona de rebaixamento e enfrentará o Grêmio, penúltimo colocado, neste sábado, às 21h, no Morumbi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um confronto direto para escapar das últimas posições, o time deverá entrar em campo com reservas no campeonato nacional, pois a preocupação maior está na Libertadores.

Depois de ficar no 1 a 1 em casa com o Palmeiras no jogo de ida, terça-feira, o empate sem gols na partida de volta garante o rival na semifinal do torneio continental. De olho nessa decisão, o técnico Crespo deve deixar no banco seus principais jogadores diante do Grêmio.

O São Paulo tem tido muitos desfalques por lesão recentemente. Crespo não poderá contar, entre outros, com Luciano, Marquinhos, William e Eder, que estão no departamento médico. A situação mais preocupante no momento é a de Wellington, que deixou o campo na última terça com problema muscular e também não tem data para retorno.

Arboleda, que voltou contra o Palmeiras após se recuperar de contusão, deve ser poupado para não correr o risco de perder o clássico de terça. Quem também ficará fora mais uma vez é o meia Benítez. No banco de reservas nos dois últimos jogos, ele não atuará porque precisa cumprir suspensão. Na partida contra o Athletico-PR, no último sábado, ele foi ser expulso mesmo sendo reserva por ter chutado uma bola no campo. O São Paulo tentou efeito suspensivo, mas foi negado.

Contratado para resolver o problema do meio-campo da equipe, Benítez sempre que joga cumpre as expectativas criadas sobre ele. O problema é que chegou como incógnita por causa de seguidas lesões. No São Paulo, dos 24 jogos que fez, ficou em campo os 90 minutos somente em três.