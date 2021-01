São Paulo joga mal, empata com Coritiba e Inter segue na liderança

publicidade

Recebido com pedradas no trajeto até o estádio Morumbi, o São Paulo enfrentou o Coritiba neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, em partida pela 32.ª rodada. O episódio lamentável em nada contribuiu para o desempenho do time comandado pelo técnico Fernando Diniz. Pelo contrário, o São Paulo que entrou em campo hoje parecia não querer estar ali e ficou no empate por 1 a 1 e perdeu a chance de voltar à liderança.

Apesar da má fase do time, que até a rodada passada liderava o Brasileirão, é difícil culpar, neste sábado, os atletas pela atuação desfocada e com pouca expressão que apresentaram perante um dos últimos colocados. Se a equipe de Fernando Diniz já enfrentava cobranças e entrou em campo muito pressionado, a aparente falta de envolvimento com o jogo por parte do elenco pode ser também explicada pela agressão sofrida horas antes. O empate reflete o espírito da partida, na qual se equipararam os dois adversários tecnicamente muito diversos e posicionados em situações contrárias na tabela de classificação.

O resultado deixa o São Paulo ainda na vice-liderança, com 58 pontos, e perdendo a chance de, ainda que provisoriamente, desbancar o Internacional. O Coritiba permanece na zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com 27.