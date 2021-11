Sérvia vence Portugal de virada e garante vaga na Copa

publicidade

Com um gol nos minutos finais, a Sérvia se classificou para a Copa do Mundo de 2022 ao vencer de virada Portugal. O jogo terminou 2 a 1, neste domingo, pela 10ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias.

Na partida disputada em Lisboa, os donos da casa abriram o placar através de Renato Sanches, no minuto 2. Os visitantes igualaram ainda no primeiro tempo, com Dusan Tadic (35) balançando as redes adversárias.

O empate ainda classificava os portugueses, mas os sérvios conseguiram a vaga no último minuto do tempo regulamentar, graças ao gol de Aleksandar Mitrovic (90).

Com este resultado, a seleção sérvia fica com a primeira posição da chave, com 20 pontos, três a mais que os vice-líderes portugueses, que vão disputar agora um torneio mata-mata que reúne os segundos colocados de cada grupo das eliminatórias e que distribui três vagas extras para o Mundial no Catar.