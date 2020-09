Saúde autoriza volta do público, mas impõe limite de 30% nos estádios

publicidade

O Ministério da Saúde aprovou, nesta terça-feira, o retorno do público aos estádios de futebol, em resposta a um plano elaborado pelaConfederação Brasileira de Futebol (CBF). Porém, o governo federal impôs um limite de 30% das capacidades das arenas. A liberação valerá para as séries A e B. Com o tempo, a venda dos ingressos poderá ser ampliada.

O retorno dos torcedores aos estádios, porém, vai depender da vontade do gestor local, que levará em consideração a variação da curva epidemiológica, a taxa de ocupação de leitos clínicos e leitos de UTI e a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde local e regional.

De acordo com o Ministério da Saúde, "a abertura deverá ocorrer mediante protocolos que devem ser estabelecidos com o objetivo principal de zelar pela saúde física e mental, assim como o bem-estar de todos".

O governo federal enfatizou ainda que as medidas de segurança serão acertadas entre os times de futebol e a administração local, com a participação dos órgãos de segurança pública, saúde e outros necessários para sua implementação e fiscalização.